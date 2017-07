Il Partizani, club albanese nella massima serie nazionale, continua a tingersi di bianconero. Dopo l'arrivo da consulente di Luciano Moggi, ecco Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, in panchina da nuovo allenatore della squadra. A comunicarlo è stata la stessa società tramite i propri canali ufficiali, annunciando che: "In una conferenza stampa, che si terrà mercoledì 26 luglio alle ore 11 presso la sede del club, verranno presentati ufficialmente alla stampa Mark Iuliano ed il suo assistente Alessandro Dossena". Per l'ex calciatore si tratta del primo vero club importante nella sua carriera da allenatore. In precedenza, infatti, aveva allenato solo nel settore giovanile del Pavia, il Latina e fino alla scorsa stagione il Como.