OFFICIAL: Gianfranco Zola has this evening resigned as Blues manager. Further details later on https://t.co/msWvrYX7SN #BCFC pic.twitter.com/hNJX1DQudf — Birmingham City FC (@BCFC) April 17, 2017

Gianfranco, come riporta Sky Sports,dopo la sconfitta casalinga per 0-2 contro il Burton. La squadra si trova, al momento, nei bassifondi di classifica in Championship, la seconda divisione inglese, anche per colpa del pessimo rendimento avuto con il tecnico italiano, che. Il totale dice 13 punti, a fronte dei 34 raccolti in precedenza dal Birmingham.