Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione italiana allenatori, ha commentato la triste vicenda delle foto di Anna Frank con la maglia della Roma attaccante nella Curva Sud dello stadio Olimpico: "Quella di Lotito è stata una furbata e un grave errore. È come pensare che la Figc voglia squalificare i seggiolini e non chi c'è seduto. Anche se i regolamenti non lo contemplano, c'è anche il buon senso e il sapersi comportare. Gli adesivi in Curva? Un comportamento bestiale. Sono persone che non conoscono la storia recente, a questi ragazzi è mancata anche la scuola e probabilmente la famiglia. La lettura del diario di Anna Frank prima delle partite? Il calcio qualcosa può fare. Noi allenatori siamo impegnati già dai settori giovanili, chi la pensa diversamente è fuori".