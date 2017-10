Intervistato da TuttoSport, il presidente di Assoallenatori, Renzo Ulivieri, parla di Luciano Spalletti e della sua Inter.



“I pregi di Spalletti? Il pragmatismo, il suo saper navigare sempre, anche in mari difficili. Ha grande esperienza, grande conoscenza del calcio, grande capacità di adattarsi alle caratteristiche e alle qualità dei propri giocatori e in base ad esse costruire la squadra come un abito su misura. Prendete la Roma, in particolare quella dei suoi primi anni: sfido chiunque a non affermare che non fosse calcio spettacolo. La sua Inter non è bellissima, almeno finora non lo è stata, ma è continua nei risultati ed è quello che più conta: stagioni così sono la premessa di grandi campionati. E credo che per nerazzurri sarà un grande campionato, non so dove potranno arrivare ma intanto riescono a vincere anche quando fanno fatica. Buon segno. Soprattutto però c’è Luciano che è una garanzia. Serviva davvero all’Inter un allenatore di forza come lui”.