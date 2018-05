La solitudine dei numeri uno. Non "primi", perché magari sono secondi. Come secondo, di Neuer, è Sven Ulreich, 29enne portiere del Bayern Monaco, una vita allo Stoccarda per poi approdare nel club più importante di Germania. Ieri si è sentito solissimo. Anzi, ha chiuso solissimo: mentre il Real Madrid festeggiava la terza finale consecutiva di Champions raggiunta, mentre i suoi compagni bavaresi rientravano tristi negli spogliatoi, il 26 di nero vestito si sedeva, da solo, sul prato del Bernabeu festante. Pareti esultanti intorno all'uomo più triste del mondo, che ieri sera, con quella papera a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, ha indirizzato la partita sui binari madrileni. Un uomo solo, ma non al comando. Che però, in realtà, non è così isolato...



CHE PAPERE! - Dida e Kahn, gente che la Champions l'ha vinta, Buffon, uno che ha vinto il Mondiale da assoluto protagonista, sono tutti scivolati su un retropassaggio innocuo, un tiro debole non bloccato, un errore di valutazione. Qualcuno all'apice della carriera, qualcuno quando la carriera poteva rischiare di rovinarsela proprio per quell'errore. Oggi, il day after, vogliamo far sentire Ulreich meno solo con la Classifica dedicata alle 10 papere dei portieri (nella Gallery), in momenti significativi: papere che hanno deciso scudetti, passaggi del turno, finali. E che, fortunatamente, non hanno compromesso carriere. Vero Dida e Buffon?



@AngeTaglieri88