Oltre alle probabili formazioni, ecco gli ultimi aggiornamenti dai campi divisi squadra per squadra, con le novità di formazione. È una giornata senza Juve, Crotone, Milan e Bologna: cosa succede al fantacalcio.– Rottura del crociato per Melchiorri, in attacco dovrebbero giocare Sau e Farias. Borriello, insieme a Murru, ha fatto il suo rientro in gruppo: da vedere se riuscirà a farcela dal primo minuto o se partirà dalla panchina. Joao Pedro dovrebbe giocare dall’inizio, qualche chance per Di Gennaro ma potrebbe partire dalla panchina.– Maran potrebbe dover rinunciare ancora a Castro e Hetemaj a centrocampo: giocherebbero De Guzman e Rigoni. Cesar al posto dell’infortunato Gamberini, Inglese in rimonta su Pellissier.