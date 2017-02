La situazione a Pescara si fa sempre più grigia. La classifica è più che preoccupante, ma la società non ha accettato le dimissioni di Oddo, e le polemiche, dopo le auto del Presidente distrutte, non si fermano. Ecco le parole degli ultras, una presa di posizione netta che porta con sè la decisione di non seguire più il progetto biancazzurro. Il comunicato: "A partire da domenica prossima in occasione di Pescara-Genoa e fino alla fine del campionato, NOI PESCARA RANGERS non entreremo in Curva Nord. Vi lasceremo soli con la vostra vergogna. Tuteleremo i nostri 40 anni di storia e per farlo abbiamo deciso di prendere le distanze da tutti voi, dai dirigenti fino all’ultimo dei massaggiatori; da voi che non avete il minimo diritto di rappresentare i NOSTRI COLORI ed il NOSTRO SIMBOLO. Saremo presenti soltanto in trasferta, per noi stessi, per la nostra città e per la nostra maglia".