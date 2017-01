Samuel Umiti, difensore del Barcellona, ha parlato ad una televisione francese di Alexandre Lacazette, attaccante del Lione e suo ex compagno di squadra; il difensore classe '93 ha aperto ad un possibile addio del compagno di nazionale al club francese: ''Io ho un grande rispetto per il Lione, è uno dei più grandi club di Francia. I grandi giocatori, però, vogliono sempre migliorare e so che anche Lacazette la pensa così. Lo conosco e so che sta solo aspettando il momento giusto per cambiare squadra''.