"L’immagine di Verratti è sacra e non permettiamo a nessuno di sputtanarla". Donato Di Campli si era espresso così dopo Barcellona-PSG 6-1, quando la stampa francese aveva accusato il suo assistito di aver trascorso in discoteca la notte della vigilia del match del Camp Nou.



UN ALTRO SEGNALE - Oggi l'agente del centrocampista della Nazionale, intervistato da Premium, è tornato sull'argomento, esprimendo un concetto altrettanto forte. In sintesi, il pensiero è questo: "Se ci saranno altri attacchi forti a Verratti, inizieremo a fare le nostre riflessioni". La sensazione è che, al di del ripetersi o meno di eventuali offensive della stampa transalpina all'ex giocatore del Pescara, questo possa essere davvero un momento propizio per chi voglia tentare di inserirsi fra lui e il PSG, per provare a strapparlo alla corte di Nasser Al-Khelaifi. Il Paris in questo momento è un pugile al tappeto e tutti gli scheletri stanno uscendo dagli armadi: ambientali, tecnici (quale sarà il futuro di Emery?) e di mercato.



INTER E JUVE, TOCCA A VOI - Se l'Inter (soprattutto), ma anche la Juventus o il Barcellona, fossero davvero interessati ad acquistare Verratti, questo sarebbe davvero il momento buono per tentare un approccio, se non altro con il suo entourage. Altra storia, poi, riuscire davvero a convincere il PSG, club 'compratore' e non 'venditore', soprattutto dopo soli sette mesi dal principesco rinnovo fino al 2021 a 7,5 milioni di euro a stagione. Ma il tentativo va fatto, ora.