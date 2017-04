. Perché se è vero che l'ufficialità dell'acquisto del club nerazzurro da parte del colosso cinese è datata 6 giugno 2016, l'avvio della trattativa risale al mese di aprile. Suning compra l'Inter, Moratti e Thohir verso l'addio: tutti i particolari ", scrivevamo suil 22 aprile di un anno fa, raccontandovi una giornata che è già entrata nella storia del club. In un anno,, e pochi giorni fa vi abbiamo descritto come,introdotti dalla proprietà cinese.. 28 giugno 2016, il proclama di Zhang Jindong: ". Solo così si può tornare all'apice mondiale. L'obiettivo è giocare la Champions". Dieci mesi dopo (e dopo aver speso circa 100 milioni di euro),nella fase a gironi (in un gruppo più che abbordabile), mentre settimana scorsa è arrivata. E poi, soprattutto, le sconfitte con Sampdoria e Crotone e il 2-2 nel derby hannola squadra di Pioli(a sei giornate dal termine, la Roma è a +16, il Napoli a +14).Anche senza Champions, ne siamo sicuri,in estate (per la squadra e per il nuovo allenatore) e nell'arco delle prossime stagioni è possibile che si avveri la profezia di: "L’Inter per me tornerà ad essere". Ma per il momento, al di là della sicurezza economica e della serietà mostrata, sul campo il primo anno dell'Inter targata Suning è un fallimento.