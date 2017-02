Ha solo 19 anni, ma da almeno due stagioni è sul taccuino dei top club italiani e non solo. È Andrea Favilli, giovane attaccante cresciuto nel Livorno, club a cui appartiene ancora il suo cartellino, ma in questa stagione in prestito all'Ascoli. Con la Juventus, in cui ha giocato per un anno e mezzo, che continua a tenerlo d'occhio. Sono ottimi i ricordi che Favilli ha lasciato a Vinovo, dopo i 22 gol segnati con la Primavera e anche quell'esordio in Serie A datato 7 febbraio 2016, esattamente un anno fa, contro il Frosinone.



'COLPA DI SPINELLI' - La scorsa estate Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno provato a lungo a trattenerlo, ma si sono dovuti scontrare con la volontà del Livorno e del presidente Spinelli, che all'ultimo ha fatto saltare l'operazione, come dichiarato qualche mese fa dallo stesso Favilli: "Vestire la maglia della Juve è stato un sogno che si è realizzato. Adesso però Ascoli rappresenta il mio futuro, ho voluto fortemente venire in questa città dopo che non sono riuscito ad accordarmi con la Juve per colpa di un presidente che all'ultimo ha cambiato le carte in tavola".



UN ANNO FA... - Non solo il futuro, ma anche il presente. Un presente in cui Favili sta continuando a fare bene, con tre gol segnati nelle ultime cinque partite. Tre reti che hanno portato sette punti alla squadra di Aglietti, che ha tutta l'intenzione di riscattarlo a fine stagione. Con la regia della Juventus, che nell'ambito dell'operazione che ha portato Riccardo Orsolini a trasferirsi a Torino (a partire dalla prossima stagione), ha anche strappato un accordo sulla parola per l'attaccante col ds Cristiano Giaretta e con Donato Di Campli, agente dei due ragazzi. Perché la Juve ci crede, lo ha avuto e l'ha perso. Ma un anno dopo, continua ad avere Favilli nei suoi pensieri.



@marcodemi90