Claudio Zappa, esterno classe '97 arrivato dal Sassuolo e lo scorso anno titolare nella Juventus Primavera di Fabio Grosso, cambia maglia. Dopo la non esaltante prima parte di stagione al Pontedera, il ragazzo, nato a Brescia, passa al Pordenone per sei mesi in prestito. A darne l'annuncio è lo stesso club neroverde sul suo sito ufficiale, che riporta anche le sue prime parole.



"Mi piace molto partecipare alla fase offensiva. Quando c’è stata la possibilità di trasferirsi a Pordenone non ci ho pensato un attimo e ho subito detto sì - la sua dichiarazione -. Arrivo in una società che si sta radicando al vertice: ci sono tutte le condizioni per una seconda parte di stagione importante. Mi metto a disposizione del mister, che conosco dai tempi della Nazionale U17, e dello staff