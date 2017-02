Samuel Eto'o, ex giocatore di Inter e Sampdoria, potrebbe trasferirsi in Cina, dove lo attende il Dalian Yifang; nulla di strano se pensiamo ai ricchissimi ingaggi cinesi che in questi ultimi mesi sono stati offerti a tanti calciatori che militano nei campionati europei. La curiosità è che il Dalian è un club di Serie B cinese e, stando a quanto riportato da Titan Sport, vuole l'ex nerazzurro per iniziare la scalata verso la massima serie.