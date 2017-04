​Yolanthe Cabau, moglie di Wesley Sneijder, intervistata dal De Telegraaf strizza l'occhio all'Italia: ''Ovviamente Roma è una città meravigliosa per abitarci.Sono un tipo sempre pronto all'avventura e alle nuove intraprese, conosco Wesley da nove anni e l'ho sempre seguito. So che ci sono sempre delle manovre ma Wes mi dice sempre all'ultimo, non vuole annoiarmi con cose che non sono concluse''. Se Roberto Mancini in futuro dovesse allenare la Roma il fantasista olandese attualmente al Galatasaray sarebbe pronto a seguirlo.