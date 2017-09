Visto con la Primavera dell'Inter, Ianis Zicu, centrocampista ora al Poli Timisoara, ha rivelato un retroscena riguardante Maicon all'epoca del triplete nerazzurro. Queste le parole del giocatore rumeno a DigiSport: "Maicon era molto forte, ma molto spesso veniva all'allenamento del lunedì completamente ubriaco. Una volta Mourinho chiamò a raccolta tutti e chiese: 'Come possiamo fare per allenarci con lui a posto?', e quindi spostò la seduta alla sera, in modo tale che anche lui potesse parteciparvi. Queste situazioni in una squadra possono capitare, tocca alla squadra stessa decidere".