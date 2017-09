Il Manchester United è a punteggio pieno in Premier League, a pari punti con i cugini del City. Tra gli uomini più in forma della compagine di Mourinho c'è senza dubbio Marcus Rashford. Per l'ex giocatore dei Red Devils Phil Neville, intervistato da Skysports, il classe '97 "è ormai ai livelli di Mbappè e Dembelè. Nessuno parla tanto di lui, ma ha raggiunto un livello tale per cui può giocare in qualsiasi ruolo in attacco. Migliora di stagione in stagione. Con van Gaal è esploso, con Mourinho si è confermato. Ora sta anche cominciando a segnare con continuità".