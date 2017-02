Alexandre Pato, fresco acquisto del Tianjin Quanjian, è stato condannato dal fisco brasliano al pagamento di una multa da 1,5 milioni di euro; stando a quanto riportato dall'Ansa, l'ex giocatore del Milan è accusato di aver dichiarato i propri redditi come persona giuridica e non come persona fisica per avere un regime fiscale attenuato.