L’ex calciatore del Napoli Massimo Filardi ha lavorato come consulente per la Juventus al termine della sua attività agonistica. In un’intervista rilasciata a Radio Marte, l’ex calciatore partenopeo ha confermato il grande interesse che in passato i bianconeri hanno nutrito nei confronti di due stelle del Napoli: Hamsik e Lavezzi."Durante gli anni alla Juventus ho curato personalmente le relazioni su Hamsik e Lavezzi", ha ammesso Filiardi. Il Pocho era stato seguito dalla Juve anche durante la sua permanenza al Psg ma nel gennaio del 2015 preferì la Cina ai bianconeri.