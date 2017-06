Marco Mazzocchi, uno dei giornalisti di punta di RaiSport, ha lanciato una frecciata alla Juventus ai microfoni di Radio Kiss Kiss, sostenendo che il Napoli ha un vantaggio nei confronti dei bianconeri e anche della Roma, probabili avversari l'anno prossimo nella corsa verso lo scudetto: "Il Napoli ha fatto una grande stagione, non arrivando secondo per pochissimo. Gli azzurri ripartiranno dalla certezza del gioco, cosa che non avrà la Roma al cambio d'allenatore e nemmeno la Juventus, che potrebbe rifondare dopo la delusione di Cardiff. Il Napoli deve puntellare la squadra per sfidare la Juve".