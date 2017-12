Gentile Procuratore,sono un giovane collega che con difficoltà sta cercando di crearsi un proprio spazio nel mondo del calcio. Sono qui a denunciare il comportamento dei procuratori più affermati che non guardano in faccia nessuno e che senza scrupoli sottraggono i calciatori a chi da anni li seguiva con professionalità e serietà. Nel regolamento per i servizi del procuratore sportivo entrato in vigore il 1° aprile 2015 non c'è traccia neppure di un codice deontologico, il che sta a significare che nella nostra attività ogni mezzo è lecito per rubare un calciatore a un altro procuratore; e in questi furti molto spesso c'è lo zampino delle società che dividono i proventi delle commissioni con il procuratore dalle stesse favorito e consigliato ai loro tesserati. E' uno schifo che deve finire! Alessandro '92E' però al vaglio un nuovo regolamento che potrebbe entrare in vigore con la nuova legge finanziaria e che andrebbe a istituire presso il Coni il ""; ci si auspica, quindi, che vengano inserite regole deontologiche e che, soprattutto, le stesse vengano fatte rispettare con la introduzione di pesanti sanzioni per chi, invece, le disattenderà. Va, tuttavia, fatto presente che in regolamenti precedenti a questo (chiamato non a caso "deregulation") non è mai mancata la previsione di un codice deontologico.Per scrivere all'avvocatoutilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su