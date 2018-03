Il turno infrasettimanale di Serie C è stato palcoscenico di una delle partite più attese dell’intero campionato: lo scontro diretto tra Livorno e Robur Siena. I due club toscani, rispettivamente al primo e secondo posto del Girone A, si sono dati battaglia per 90 minuti in una partita dinamica ed equilibrata, che ha visto trionfare gli amaranto guidati da Luciano Foschi. Il neo allenatore del Livorno, succeduto a Sottil, esonerato ad inizio settimana, ha saputo toccare le giuste corde per riportare entusiasmo in un gruppo che negli ultimi mesi era sprofondato in una crisi senza fine. La scelta del presidente Spinelli di stravolgere lo stato maggiore del club a poche ore dallo scontro diretto, quindi, ha portato i frutti sperati: il Livorno è tornato primo in classifica ed ha dato una dimostrazione di forza importante al campionato. Decisivo per la vittoria finale è stato il gol di Francesco Valiani, veterano con un passato di lusso in Serie A dove ha indossato, tra le altre, anche la maglia del Siena. L’ex giocatore del Bologna ha piazzato la zampata vincente in una partita quantomai equilibrata e decisa propria dalla giocata del 7 amaranto, che potrebbe aver messo la firma sulla promozione diretta del Livorno in Serie B. La rete di Valiani, infatti, ha permesso agli uomini di Foschi di tornare in vetta alla classifica quando mancano 7 giornate alla fine del campionato e, soprattutto, di invertire la preoccupante tendenza negativa degli ultimi mesi.



UOMO DAI GOL PESANTI - Valiani, comunque, non è nuovo a segnare gol pesanti: nella sua carriera, infatti, si è sempre fatto trovare pronto nei momenti più importanti. Basti pensare al feeling che ha dimostrato di avere con uno degli stadi più importanti del mondo del calcio: San Siro. Valiani, infatti, è andato in rete per ben due volte alla Scala del calcio e mai in occasioni banali. Il giorno del suo esordio nella massima serie, nell’ormai lontano agosto 2008, ha siglato il gol decisivo per la vittoria del suo Bologna sul Milan di Kaká, Nesta, Pirlo, Seedorf e Ancelotti. Non esattamente impresa alla portata di tutti, soprattutto alla prima presenza in Serie A. Altro gol pesante, pesantissimo è quello che Valiani ha segnato, ancora a San Siro, con la maglia del Siena contro l’Inter nel settembre 2012; in questa occasione l’attuale 7 del Livorno è entrato nel secondo tempo e ha firmato la rete del definitivo 2-0 per i bianconeri, che proprio in quell’occasione hanno trovato la prima vittoria della loro storia contro l’Inter. E anche oggi, a 37 anni suonati, Valiani continua a segnare gol decisivi, questa volta per lanciare il Livorno verso quella Serie B che tutta la città continua a sognare...



GIRONE A - Detto della super sfida tra Livorno e Siena, c’è da registrare anche la vittoria del Pisa, che trova tre punti fondamentali nella sfida contro la Pistoiese e si porta a +2 sulla Viterbese quarta. I laziali, infatti, sono stati bloccati sull’1-1 dalla Lucchese perdendo la terza posizione in classifica appannaggio dei nerazzurri. Da sottolineare anche la vittoria convincente dell’Alessandria, che ha rifilato una manita alla Carrarese. Grazie a questa vittoria rotonda i piemontesi sono saliti a quota 43, raggiungendo proprio gli uomini di Baldini al quinto posto in classifica. Decisiva per la vittoria dei grigi la tripletta di Manuel Fischnaller, attaccante classe ‘91 cresciuto nelle giovanili della Juventus.



Risultati: Alessandria-Carrarese 5-0, Arzachena-Cuneo 1-1, Gavorrano-Monza 1-0, Giana Erminio-Olbia 3-0, Pistoiese-Pisa 0-1, Piacenza-Prato 1-0, Pontedera-Pro Piacenza 1-1, Livorno-Robur Siena 1-0, Lucchese-Viterbese 1-1. Riposa: Arezzo.



Classifica: Livorno* 57; Robur Siena* 55 punti; Pisa 52; Viterbese* 50; Alessandria* e Carrarese 43; Giana Erminio 40; Piacenza* Monza** e Olbia* 39; Pistoiese* 36; Arzachena* e Pro Piacenza** 35; Pontedera 33; Lucchese* 32; Arezzo**(-3) e Cuneo 28; Gavorrano 26; Prato* 20. * = 1 partita in meno; * = 2 partite in meno; ** = 3 partite in meno



GIRONE B - Il Padova riceve la Feralpisalò in una sfida d’alta classifica che si risolve con un pareggio che fa felice solo la capolista. I veneti, infatti, conservano 8 punti di vantaggio sulla seconda. Nel turno infrasettimanale, infatti, si sono fermati sia il Bassano, sconfitto per 2-0 dal Mestre, che la Reggiana, bloccata sullo 0-0 dal Fano ultimo in classifica. Ne approfitta la Sambenedettese che grazie alla vittoria di misura sul Vicenza torna al secondo posto solitario. Da sottolineare anche il pareggio del Renate contro il Gubbio, che porta i nerazzurri fuori dalla zona playoff per la prima volta dall'inizio della stagione.



Risultati: Albinoleffe-Fermana 1-0, Bassano-Mestre 0-2, Fano-Reggiana 0-0, Gubbio-Renate 2-2, Padova-Feralpisalò 1-1, Sambenedettese-Vicenza 2-1, Sudtirol-Teramo 1-0, Triestina-Pordenone 1-1. Riposano: Ravenna e Santarcangelo.



Classifica: Padova 53 punti; Sambenedettese 45; Reggiana* 44; Bassano 43; Südtirol* 42; Feralpisalò* 41; Mestre* 40; Pordenone e Triestina 38; Albinoleffe 36; Renate 35; Fermana* e Ravenna* 32; Vicenza* 31; Teramo e Gubbio* 28; Santarcangelo* (-1) 25; Fano* 24. Modena escluso dal campionato; * = 1 partita in meno.



GIRONE C - Ennesimo turno di campionato favorevole al Lecce che, nonostante il pareggio interno contro la Fidelis Andria, mantiene 7 punti di vantaggio sulle seconde. Il Catania, infatti, non è andato oltre l’1-1 nella sfida con il Bisceglie e, oltre a non aver accorciato sulla capolista, è stato raggiunto a quota 57 dal Trapani, vittorioso nella sfida con l’Akragas fanalino di coda. Vittoria importante anche per la Juve Stabia, che sbriga la pratica Matera e vola al quarto posto in classifica insieme al Siracusa. Classifica che a sette giornate dal termine inizia a delinearsi in modo piuttosto chiaro, con il Lecce che ha ormai ipotecato il primo posto e la promozione in Serie B, anche e soprattutto grazie ai tanti errori delle dirette inseguitrici, troppo spesso vittime di prestazioni altalenanti.



Risultati: Akragas-Trapani 0-1, Bisceglie-Catania 1-1, Catanzaro-Virtus Francavilla 1-1, Juve Stabia-Matera 2-0, Paganese-Siracusa 1-2, Sicula Leonzio-Rende 1-0; Lecce-Fidelis Andria 2-2, Racing Fondi-Cosenza 0–1, Reggina-Casertana 2-1. Riposa: Monopoli.



Classifica: Lecce 64 punti; Trapani e Catania 57; Juve Stabia e Siracusa 46; Matera(-1) 44; Rende 43; Monopoli 42; Cosenza 40; Sicula Leonzio 38; Bisceglie 37; Virtus Francavilla e Casertana 36; Catanzaro (-1) e Reggina 32; Paganese e Fidelis Andria (-3) 28; Racing Fondi 26; Akragas (-3) 11.