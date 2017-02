La costruzione del nuovo stadio della Roma sta incontrando più difficoltà del previsto, e ora ci si mette di mezzo anche la Lazio: la soprintendente, Margherita Eichberg, colei ha ha intenzione di apporre il vincolo "Stadio Flaminio" sui resti dell'ippodromo di Tor di Valle, è infatti di famiglia biancoceleste. Il fratello è il vicepresidente della Polisportiva Lazio, ma l'ha però difesa: "Lei non sa nulla di calcio, il pallone non le interessa".



LE PAROLE DEL FRATELLO - Anche la stessa soprintendente ha dichiarato di non avere interesse nel calcio e di non essere tifosa, al contrario del fratello appunto, vicepresidente vicario della Polisportiva Lazio. Contattato da Il Tempo, il numero due biancocelesti ha dichiarato: "Mi auguro che sia Roma che Lazio possano avere entrambe uno stadio di proprietà nel rispetto delle regole. Margherita? Quando siamo insieme siamo una famiglia. Lei non segue il calcio e non parliamo dei nostri lavori".