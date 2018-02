TEAM NEWS: @HKane twisted his ankle in Tuesday's match with Juventus and will be assessed tomorrow ahead of our FA Cup clash with Rochdale. pic.twitter.com/juJEv5ISTC — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 16 febbraio 2018

Harrypotrebbe non essere in campo nella sfida di FA Cup che attende ilcontro ilL'attaccante inglese ha subito una distorsione alla caviglia a Torino in occasione di Juventus-Tottenham e potrebbe osservare un turno di riposo in coppa, per non compromettere il rientro in Premier e soprattutto in occasione del ritorno di Champions League in programma il 7 marzo a Wembley. Ilha diffuso il bollettino medico attraverso il suo profilo Twitter ufficiale.