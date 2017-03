Si chiama Mattia Del Favero, è un classe '98 nato a Firenze, ma è anche il portiere della Primavera della Juventus e aspira a diventare in futuro l'erede di Gianluigi Buffon: "Da bambino tifavo per la Fiorentina — spiega Mattia al Corriere Fiorentino — ma ho sempre avuto grande rispetto per la storia della Juve. Sono contento ed onorato di essere qui".



La sua storia calcistica è nata così: "Mio zio mi portava a giocare a pallone ai giardini di Villa Vogel (un parco di Firenze ndr). Ero piccolissimo e lui si divertiva a farmi i tiri in porta. Anche mio babbo ha contributo a farmi avvicinare al ruolo. Quando ero a casa salivo sopra al letto e mi lanciava la palla. Mi buttavo per ore. È cominciata così. Mi sono appassionato al calcio, alle partite in tv, insomma, un po’ come tutti…".



La Fiorentina si era accorta di lui, eppure..."A dodici anni sono passato in viola - conclude il ragazzo - Ci sono rimasto per tre stagioni, poi non mi hanno confermato. Quando sono cominciate a circolare le voci di un interessamento della Juve pensavo fosse uno scherzo".