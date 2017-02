Durante Crotone-Roma ad un certo punto il tecnico dei giallorossi Luciano Spalletti si è girato, dando le spalle al campo, per guardare in tribuna e fissare un tifoso che lo stava insultando. Al 20' della ripresa infatti l'allenatore si è completamente disinteressato della prestazione dei suoi per guardare nel settore dei tifosi rossoblù dietro di lui, da dove piovevano gli insulti: il modo particolare di rispondere è stato fissare il colpevole per due minuti di fila.