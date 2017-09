Gentile Procuratore,sono un tifoso della nazionale italiana. Non seguo nessuna squadra perchè il campionato non mi dà più nessuna emozione. Vorrei, al contrario, ricevere emozioni dalla Nazionale che, invece, mi sta dando solo delusioni. Senza voler mettere il dito nella piaga ancora una volta circa la partita dell'altra sera tra Italia e Spagna, voglio però mettere in evidenza la questione del portiere. Perché mai Buffon - indiscutibile portiere nei tanti anni di carriera - deve ancora stare tra i pali? Essendo ormai evidente a tutti che ha perso i riflessi del miglior Buffon perché Ventura non lo rimpiazza con Donnarumma che ha dalla sua parte classe e voglia di giocare da vendere? O forse la vecchia Signora è ancora così forte da imporre i suoi calciatori (anche trentanovenni) ai ct della Nazionale? Spero in una risposta. Gianni '57in carica e seconda migliore squadra d'Europa. Ma è anche e soprattutto uncampione del mondo. Senza contare poi che giusto una settimana fa è stato nominato miglior portiere dellaParliamo della scorsa edizione, non di dieci anni fa. Sorvolo sull'allusione dell'imposizione che mi pare fuori luogo. Ci scrivi che vorresti ricevere emozioni dalla nostra nazionale e mi pare che Gigi di emozioni ne abbia regalate tante a tutti noi, indipendentemente dalla fede calcistica. E alloraForse perché nel primo gol contro la Spagna avrebbe potuto fare di più? O la vuoi mettere sul piano dell'età? Ricordiamoci tutti che Zoff ha vinto un mondiale a 40 anni (quello del 1982) e che nei prossimi mondiali (Russia 2018) Buffon festeggerà il suo 40° compleanno. Chi ha orecchie per intendere intenda!in vista del mondiale 2018 che si giocherà in Russia, Buffon deve essere rimpiazzato da Donnarumma oppure deve rimanere ancora lui il nostro guardiano dei pali?Per scrivere all'avvocatoutilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it