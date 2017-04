Gentile Procuratore,

Le scrivo per capire se tutto questo commentare l'infortunio di Ibrahimovic abbia un senso oppure no. Secondo il mio modesto parere questo grande campione era già finito come calciatore ancor prima dell'infortunio per questioni legate ovviamente all'età. Non penso che avrebbe potuto continuare a giocare ancora per molti mesi. Il suo procuratore ha sbagliato a non fargli rinnovare il contratto. E ora la conseguenza è che nessuno dei due guadagnerà più! Certo a Raiola continueranno ad arrivare i lauti guadagni sugli ingaggi degli altri calciatori, ma secondo me con Ibra di soldi non ne farà più. Quindi, per concludere, Ibra che fine farà? Forse lo ritroveremo a fare il commentatore televisivo...

Gianfranco '68



Caro Gianfranco,

come si potrebbe non commentare l'infortunio purtroppo occorso a questo grande campione? Soprattutto perché - contrariamente a quanto affermi - la carriera di Ibra non era ancora al tramonto nonostante i 35 anni di età e dico questo con dati alla mano: 28 gol e 9 assist in stagione! Bisognerebbe portare maggiore rispetto, pertanto, per questo immenso campione che ha sempre ottenuti grandissimi risultati in tutti i club in cui ha militato. E' vero che il rinnovo del contratto non è stato fatto dal suo agente, ma questo non significa che il Manchester vorrà rinunciare a cuor leggero al prolungamento del contratto di Ibra. Per il momento occorrerà solo aspettare i tempi di recupero per capire come le varie parti contrattuali vorranno o meno accordarsi. Da parte mia può giungere solo un grosso in bocca al lupo al campione svedese perché possa rimettersi al più presto (e la solidarietà a Ibra è arrivata da più parti, in primis da calciatori e club)! Quanto al futuro di Zlatan, dovrebbe essere speranza di tutti rivederlo presto in campo e non certo ai bordi dello stesso con le cuffie in testa a commentare i suoi ex compagni!

Mi rivolgo, infine, agli utenti di calciomercato.com: secondo voi quale sarà il futuro di Ibrahimovic?