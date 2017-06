Mbappè è ormai il gioiello più prezioso di questo calciomercato, tanto che tutte le più grandi squadre d'Europa stanno preparando maxi offerte per accaparrarselo. In merito, l'allenatore del PSG, Unai Emery, ha dichiarato: "Cosa ci potrebbe essere di meglio per lui che rappresentare una squadra francese? Con tutto il rispetto per il Monaco, lui dovrebbe venire a Parigi, dove ha la sua famiglia e i suoi genitori. Potrebbe far parte della squadra della sua città, cosa c’è di più bello?”. Inoltre l'allenatore spagnolo ha poi dichiarato: "Non so se Mbapppé sia nel mirino del Real, del Barcellona, del Tottenham o dell’Arsenal, io so solo che per lui sarebbe meglio restare in Francia e venire al PSG. Si formerebbe un grande rapporto tra un giocatore che un giorno sarà un’icona del calcio mondiale e la sua città”.