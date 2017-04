E’ iniziata con una sconfitta l’avventura della Nazionale Under 15 nel Torneo delle Nazioni. Allo Stadio Comunale di Gradisca D’Isonzo, gremito per l’esordio della squadra guidata da Antonio Rocca, gli Azzurrini sono stati sconfitti 2-0 dal Portogallo e oggi pomeriggio (ore 18) a Gorizia andranno a caccia di un pronto riscatto con il Giappone, che nell’altro incontro del Girone A ha pareggiato 1-1 con gli Emirati Arabi.



Una gara in salita quella contro il Portogallo, passato in vantaggio al 14’ con il migliore dei suoi, Quizera, pronto a sfruttare un errato disimpegno della difesa azzurra e a battere con sinistro preciso e angolato Gasperini. Al 23’ Capone ha sfiorato il gol dell1-1, ma il Portogallo ha legittimato il vantaggio in chiusura di tempo andando ad un passo dal raddoppio prima con Tavares, fermato da Gasperini e poi con Fabio Silva, il cui diagonale si è spento di poco a lato.



A inizio ripresa, dopo una traversa colpita dal solito Quizera, gli Azzurrini sono rimasti in dieci per l’espulsione di Christian Dimarco, con Gasperini bravissimo a deviare la conclusione a giro di Ribeira. In inferiorità numerica l’Italia ha trovato la forza per reagire nei minuti finali dell’incontro, procurandosi un paio di buone occasioni con Caricati e Renault, ma in pieno recupero Silva ha chiuso definitivamente il match su invito del neo entrato Costa.



ITALIA-PORTOGALLO 0-2



Italia: Gasperini, Giosuè, Dimarco, Panada, Pirola, Trimboli, Lipari (Reda), Guerini, Cancello, Capone (Renault), Laghi (Conti, Caricati). All: Rocca

Portogallo: Almeida, Esteves, Simoes (Rego), Ribeiro, Tavares (Costa), Rodrigues (Baldè), Silva, Quizeira (Sampaio), Pereira, Araujo, Brito (Bernardo).

Reti: 14' pt Quizera, 49' st Silva

Note: espulso Dimarco



Programma, risultati e classifica del Girone A



Prima giornata (25 aprile)

ITALIA-Portogallo 0-2

Giappone-Emirati Arabi 1-1

Classifica: Portogallo 3 punti, Giappone ed Emirati Arabi 1, ITALIA 0



Seconda Giornata (26 aprile)

ITALIA-Giappone (ore 18, Gorizia)

Portogallo-Emirati Arabi (ore 17.30 Ronchi dei Legionari)



Terza Giornata (27 aprile)

ITALIA-Emirati Arabi (ore 11, Gradisca D’Isonzo)

Portogallo-Giappone (ore 11, Cervignano)