A distanza di due giorni dall’esordio sulla panchina dell’Under 16, prima donna a guidare una nazionale maschile azzurra, Patrizia Panico riscatta la sconfitta (1-4) subita nell’amichevole del ‘Bentegodi’ con la Germania e si gode il suo primo meritato successo nella veste di tecnico. A Caldiero Terme, in uno stadio gremito e vestito a festa per l’occasione, l’Italia supera 3-2 i pari età tedeschi nel replay della sfida di mercoledì, un match che aveva visto anche il primo rigore ‘annullato’ nella storia del calcio italiano grazie all’ausilio della VAR.



Stavolta gli Azzurrini non hanno sbagliato l’approccio alla gara, portandosi in vantaggio al 13’ con il gol del centrocampista dell’Atalanta, Emmanuel Gyabuaa e trovando il raddoppio in chiusura di tempo con il milanista Riccardo Tonin. All’8’ della ripresa l'atalantino Roberto Piccoli, autore del gol della bandiera due giorni fa al ‘Bentegodi’, ha finalizzato una ripartenza portando a tre le reti di vantaggio dell’Italia e rendendo quindi vano il tentativo di rimonta dei tedeschi, a segno al 50’ e al 57’ con Bozdogan e Vangu Bukusu sugli sviluppi di due calci piazzati.



“I ragazzi hanno dimostrato di essere giocatori veri – il commento di Patrizia Panico – hanno fatto quello che gli avevo chiesto giocando con grandissima intensità e mostrando quel carattere e quel temperamento che erano un po’ mancati nella prima gara e che, soprattutto a livello internazionale, fanno la differenza. Con Paolo Nicolato abbiamo cercato di far leva sull’aspetto caratteriale e si vede che siamo riusciti a toccare le corde giuste”.