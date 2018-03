Nella prima giornata del Gruppo 3 della fase Elite della Uefa European Under 19, l'Italia del CT Paolo Nicolato ha vinto 2-0 contro la Grecia. Entrambe le reti portano la firma di Gianluca Scamacca, attaccante scuola Roma di proprietà del Sassuolo in prestito alla Cremonese. L'altra sfida del girone, tra Repubblica Ceca e Polonia, è finita 0-0.



GRECIA U19 (3-5-1-1) : Siampanis; Dimitrou (75' Balogiannis), Bousis, Papazoglu; Kampetsis, Apostolakis (79' Xenitidis), Chatzidimpas (C), Meliopoulos, Tzovaras; Giousis (46' Dimitroulas); Douvikas.

A disp.: Stergiakis (GK), Lyratzis, Zisis, Voilis, Gkargkalatzidis, Vitaliotis.

All.: Goumas.



ITALIA U19 (4-3-1-2) : Plizzari; Candela, Bettella, Buongiorno, Tripaldelli; Frattesi, Gabbia, Melegoni (C); Zaniolo (73' Tonali); Scamacca, Capone C. (66' Brignola).

A disp.: Cerofolini (GK), Bastoni, Pinamonti, Bellanova, Marcucci, Del Prato, Mallamo.

All.: Nicolato.



Arbitro: Paul Tierney (Inghilterra).

Assistente 1: Nick Hopton (Inghilterra).

Assistente 2: Bruno Rodrigues (Portogallo).

Quarto Ufficiale: João Pinheiro (Portogallo).



Marcatori: 9' Scamacca (Italia U19), 43' Scamacca (Italia U19).