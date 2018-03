Niente da fare per l'Italia Under 20 al Torneo "8 Nazioni". E' arrivata una sconfitta contro la Svizzera, vincente per 3-2. Ecco il tabellino:



ITALIA U20 (4-3-3) : Zaccagno; De Santis E. (46′ Baroni), Coppolaro, Marchizza (C), Felicioli (72′ Giraudo); Picchi (52′ Castrovilli), Di Paola (38′ Ghiglione), Maggiore (72′ Bordin); Clemenza (52′ Dalmonte), Bonazzoli, Bifulco (72′ Soleri). A disp.: Alastra (GK), Vogliacco, Del Sole, D’Urso, Crociata. All.: Guidi.

SVIZZERA U20 (4-4-2) : Racioppi; Pickel (C), Bamert, Zesiger, Obexer; Vargas, Huser, Schmid, Schättin (65′ Manzambi); Pušić (79′ Janjičić), Guillemenot (79′ Aebischer). A disp.: Köhn (GK), Arigoni, Righetti, Arnold, Duah, Liechti. All.: Ryf.

ARBITRO: Luis Miguel Branco Godinho (Portogallo).

MARCATORI: 15′ Vargas (S), 22′ rig. Marchizza, 37′ Bonazzoli, 41′ Pickel (S), 62′ rig. Schmid (S).

Ammoniti: Schmid (S), Bamert (S), Baroni.

Espulsi: 35′ Coppolaro