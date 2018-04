Luca Pellegrini non prenderà parte all’amichevole tra la Nazionale Under 20 e i pari età della Croazia in programma mercoledì 25 aprile (ore 14) allo stadio Comunale di Manzano (UD). La Roma vuole avere infatti a disposizione il difensore per la trasferta di Champions League con il Liverpool di martedì 24 aprile e al suo posto il tecnico Federico Guidi ha quindi deciso di convocare il difensore del Vicenza Federico Giraudo.