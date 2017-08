"L'esplosione di Cutrone? Ha grande fame e voglia di far bene, si allena sempre come se stesse preparando l'ultima partita della vita. In questo è un po' come Belotti". Queste le parole del tecnico della nazionale italiana under 21, Luigi Di Biagio sul giovane attaccante del Milan, grande protagonista di questo avvio di stagione. "Lo conosciamo da sempre, dall'under 15 - ha sottolineato Di Biagio in conferenza stampa al Mancini Park Hotel nel primo giorno di raduno in vista delle amichevoli contro Spagna e Slovenia -. Ha una famiglia importante, che gli ha dato dei valori. Non deve mai perdere questa voglia e dovrà stare attento nel momento in cui capirà di essere forte".