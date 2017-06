Gigi Di Biagio, commissario tecnico dell’Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio dell'Italia contro la Danimarca. Queste le dichiarazioni del ct: “Caso Donnarumma? Non ho dovuto parlare più di tanto perché, fanno parte del nostro lavoro. Siamo fortunati di essere in Polonia, siamo concentrati sulle partite che ci attendono nei prossimi giorni e non ho dovuto fare nessun tipo di lavoro straordinario".- “La prima partita è la più importante, in pratica. Due anni fa, all'esordio contro la Svezia, l'approccio fu perfetto: dominammo per 70 minuti e subimmo gol al primo tiro in porta. La gestione in alcuni momenti forse fu sbagliata, non l'approccio"- “Non sono nelle condizioni di poter rispondere,. Non posso rispondere. Secondo me, per lui, deve essere un motivo di crescita, deve essere un modo per rafforzare la personalità e trovare un equilibrio giusto.".