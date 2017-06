Luigi Di Biagio ha parlato, stando a quanto riportato da SportMediaset, dell'Europeo Under 21, che vede la sua Italia tra le favorite: ''L'obiettivo di qualche anno fa era rilanciare il nostro movimento e direi che siamo riusciti. Tanti di questi ragazzi sono pronti per il grande salto. Ma devono avere la testa a posto, altrimenti non giocano. Noi siamo stati i primi qualche anno fa a dire che i giovani italiani ci sono e sono forti, ora va dimostrato. Vincere l'Europeo sarebbe il coronamento di un lavoro di gruppo fatto dalla U15 alla U21. Obiettivo minimo? Non esiste obiettivo minimo. Lottiamo per arrivare in fondo. Favorite? Oltre a noi Spagna e Germania''.