Non solo Gigi Di Biagio si troverà al debutto sulla panchina della Nazionale italiana. Anche Alberigo Evani si troverà oggi all'esordio sulla panchina dell'Italia Under 21 nella gara amichevole che vedrà gli Azzurrini affrontare i parietà della Norvegia Under 21 allo stadio Renato Curi di Perugia.



Una gara amichevole di avvicinamento all'Europeo del 2019 a cui l'Italia è già qualificata in quanto la fase finale della manifestazione si svolgerà proprio nel nostro paese. Evani proverà il 4-3-3 e senza Patrick Cutrone, convocato nella Nazionale maggiore, sarà il bomber di casa a Perugia, Alberto Cerri, guidare l'attacco. Gli occhi saranno però puntati anche su Nicolò Barella, ad oggi la stella più lucente di questa Under 21.





LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia Under 21 (4-3-3): Meret; Dickmann, Romagna, Mancini, Pezzella; Barella, Mandragora, Murgia; Verde, Cerri, Parigini.



Norvegia Under 21 (4-4-2): Bratveit; Hanche-Olsen, Knudsen, Espejord, Risa; Johnsen, Nasberg, Ingebrigtsen, Ryerson; Thorsby; Bjordal.





PRIMO TEMPO

1' - Partiti

5' - Parigini si accentra dalla sinistra e lascia partire un destro a giro che si stampa sul palo.

7' - Verde ci prova in fotocopia dalla destra, il suo sinistro termina a lato di un soffio.