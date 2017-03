Gli occhi del mercato sulla sfida tra Italia e Spagna Under 21. Alle 21, all'Olimpico, gli azzurrini di Di Biagio sfidano i talenti di Celades: da Denis Suarez a Saul e Asensio, passando per Bellerin e Inaki Williams. Proprio il centravanti dell'Athletic Bilbao è l'osservato speciale, visto che è seguito, con attenzione, dalla Juventus.



Nell'Italia è la chance, per molti, di mettersi in mostra in vista della fase finale dell'Europeo, che si terrà dal 16 al 30 giugno in Polonia. Berardi e compagni sono stati inseriti nel Gruppo B, con Germania, Repubblica Ceca e Danimarca. Di Biagio ha ancora qualche dubbio e questa può essere la serata giusta per scioglierli.



Italia: Scuffet; Ferrari, Masina, Cataldi, Biraschi, Mandragora, Benassi, Pellegrini, Cerri, Berardi, Chiesa.



Spagna: Lopez; Bellerin, Castro, Alvarez, Meré, Llorente, Asensio, Saul, Mayorla, Denis Suarez, Inaki Williams.





ITALIA-SPAGNA 0-0 LIVE