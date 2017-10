Tutto troppo semplice. L'Italia batte 6-2 l'Ungheria in un test amichevole in vista dell'Europeo del 2019. Di Biagio voleva provare alcuni meccanisimi e testare i nuovi, ne è uscita una sfida dominata in lungo e in largo, chiusa già nel primo tempo. Protagonisti assoluti Cutrone e Chiesa, imprendibili e autori entrambi di una doppietta, nei primi 45' c'è stato spazio anche per il gol dell'esordiente De Paoli. Nel secondo tanti cambi e altri tre gol: la doppietta di Makrai, che prima approfitta di un errore nel rinvio di Scuffet e nel finale segna con il cucchiaio il gol del definitivo 6-2, e il sigillo di Orsolini, che devia una rovesciata di Pessina. L'Italia tornerà in campo martedì con il Marocco.



Ungheria-Italia 2-6

18' e 25' Cutrone (I), 30' e 45' Chiesa (I) ,31' De Paoli (I), 72' e 88' Makrai (U), 77' Orsolini (I)



PRIMO TEMPO



11' PALO DI CUTRONE! L'attaccante del Milan, ben imbeccato da Chiesa, sorprende il portiere ungherese con un bel rasoterra che colpisce il montante.



18' GOL DI CUTRONE! Demjen respinge il tiro di Chiesa, Cutrone mette dentro sulla respinta



22' SCUFFET! Vida dalla distanza, Scuffet mette in calcio d'angolo con un grande intervento



25' GOL CUTRONE! Lenzser stende Chiesa in area di rigore, Cutrone trasforma il penalty spiazzando Demjen.



30' GOL CHIESA! Cutrone serve Chiesa al limite, sinistro che colpisce entrambi i pali e finisce in porta



31' GOL DE PAOLI! De Paoli impegna Demjen che mette in angolo. Dal corner Demjen sbaglia a smanacciare, palla che rimane nell'area piccola, con De Paoli che mette in porta



35' CHIESA! Grande azione di Chiesa, imprendibile a sinistra: Demjen gli dice di no



36' ADJAPONG! Ci prova dalla distanza, Demjen fa una figuraccia ma poi è bravo ad anticipare Cutrone.



44' VIDO! Sponda di Cutrone per Vido che calcia centralmente



45' GOL CHIESA! Recupera un pallone sull'ennesimo errore di Lenzser, entra in area e fulmina Demjen.



SECONDO TEMPO



56' ZSOTER: Entra in area di rigore da sinistra, ma calcia male da buona posizione



72' GOL MAKRAI: Capradossi va dietro da Scuffet che tenta il dribbling e perde il pallone, Makrai glielo porta via e fa 1-5.



75' SCUFFET! Scuffet dice no a Makrai, vicino alla doppietta.



77' GOL ORSOLINI: Da un'azione d'angolo, rovesciata di Pessina che sulla traoiettoria trova Orsolini, il quale mette in porta il 6-1.



88' GOL MAKRAI: Makrai trasforma il rigore con un cucchiaio.