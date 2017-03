Autore del gol della bandiera nella sconfitta dell'Italia Under 21 contro la Spagna, Lorenzo Pellegrini ha parlato a RaiSport: "Abbiamo fatto una grande partita, in questi giorni abbiamo capito che andiamo all'Europeo per giocarcela come tutte le altre. Siamo un grande gruppo e ci proveremo. Abbiamo fatto bene fin dall'inizio, dopo il primo gol subito abbiamo fatto un passo indietro. All'Europeo non bisogna fare così, è stata una gara utile anche per non commettere errori simili in futuro. Segnare qui è stata una grande emozione, ma avrei preferito non segnare e vincere".