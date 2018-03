Dopo il pareggio nell'amichevole contro la Norvegia, oggi alle ore 18.30 torna in campo l'Italia Under 21 allenata da Alberico Evani in un altro match amichevole: al Karadjordje Stadium di Novi Sad gli avversari sono i pari età della Serbia, allenati da Goran Djorovic. Gli Azzurrini vanno a caccia della vittoria nella tana dell'ostica formazione slava, per proseguire al meglio il cammino di avvicinamento agli Europei del 2019, che si terranno proprio nel nostro paese. L’Italia scende in campo con il 4-3-3 già visto a Perugia, caratterizzato dal tridente offensivo composto da Verde, Vido e Parigini, mentre a centrocampo agiscono Barella, Mandragora e Valzania. Avvicendamento in porta con Audero tra i pali, protetto dalla difesa a composta da Didkmann, Mancini, Varnier e Di Marco.



OCCHIO AGLI 'ITALIANI' - Il commento di Evani alla gara non lascia spazio a interpretazioni: "La Serbia è una squadra molto forte, nel suo girone è prima a punteggio pieno e sappiamo che sarà una gara dura. Quasi sicuramente la Serbia si qualificherà per l'Europeo e anche per questo motivo sarà una partita molto significativa. Abbiamo preparato la partita con molta attenzione, l'amichevole con la Norvegia ci è servita anche in funzione del match di domani perché, almeno per quanto riguarda la fase offensiva, le mie richieste resteranno le stesse". La nazionale di Djorovic è infatti prima nel gruppo 7 delle qualificazioni europee e reduce dal successo per 6-0 contro Gibilterra: occhio soprattutto al classe 96' del Levante ma in prestito dal Torino Sasa Lukic e al difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



SERBIA (4-3-3): Manojlovic; Gajic, Milenkovic, Jovanovic (dal 30' Racic), Bogosavac; Lukic, Pantic, Masovic; Zlatanovic, Jovic, Radonjic. All. Djorovic



ITALIA (4-3-3): Audero; Dickmann, Mancini, Varnier, Dimarco; Valzania, Mandragora, Barella; Verde, Vido, Parigini. All. Evani

​

Ammoniti: 16' Dickmann (I), 34' Zlatanovic (S), 39' Mancini (I).





Novi Sad, ore 18.30: SERBIA-ITALIA 0-0 LIVE





PRIMO TEMPO



1' - Partiti.



8' - Radonjic sguscia via a Dickmann, che lo trattiene vistosamente. Costretto al cambio maglia il serbo, piazzato ghiotto dal limite per i padroni di casa.



11' - Prima scintilla di Vido, che trova un corridoio sul centro-destra e mette in mezzo un cross basso: è in ritardo Parigini, che non raggiunge la sfera.



15 '- PARIGINI! Squillo dell'undici, che elude Zlatanovic con una sterzata, converge verso il centro e scocca il destro: la conclusione è però sbilenca.



17' - PANTIC! Pallone vagante al limite, Pantic il più lesto ad avventarvisi: mancino radente di prima intenzione che si smorza a lato. Meglio la Serbia.



19' - MANDRAGORA! Gajic alza un campanile, Mandragora aggancia di petto, mandando fuori tempo l'avversario diretto, e calcia di controbalzo: la sfera sorvola il montante non di molto!



25' - BARELLA! Sombrero di Barella, Manojlovic è battuto, provvidenziale il ristabilito Jovanovic, che anticipa Verde, liberando l'area! Buona chance per gli azzurrini.



30' - PANTIC! Ripartenza serba conclusa dal destro radente di Pantic: soluzione velenosa, reattivo Audero, che riesce a bloccare in allungo.



45' +2 VIDO! Destro dalla trequarti, la sfera carambola sui piedi di un centrale serbo. L'arbitro concede un corner all'Italia, ultima chance della prima frazione per gli azzurrini.



SECONDO TEMPO