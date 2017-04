"Si precisa che UniCredit SpA a far data dall'agosto 2013 non ha più in essere alcun rapporto creditizio con la A.S. Roma, da agosto 2014 ha ceduto l'ultima interessenza nel capitale azionario di tale società e non ha mai avuto rapporti di natura creditizia con l'attuale gruppo di controllo della A.S. Roma. Per completezza si comunica che la controllata Unicredit Bank AG a partire dal febbraio 2015 svolge il ruolo di agente in un'operazione di finanziamento concesso da terzi a favore della A.S. Roma. Si conferma quindi che nessun rapporto creditizio sussiste attualmente tra il Gruppo UniCredit e la A.S. Roma". Lo rende noto UniCredit su richiesta della Consob, in merito alle notizie del 5 aprile scorso sulla conclusione, con esito negativo, della Conferenza dei Servizi presso la Direzione Territorio Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio, dell'esame del progetto per lo stadio della Roma.



"Nei confronti degli 'ulteriori proponenti del Progetto Stadio della Roma e le società del relativo gruppo di controllo' - prosegue la nota dell'istituto di credito -, UniCredit ha in essere delle linee di credito limitatamente alla società Eurnova, proprietaria del terreno sul quale è previsto lo sviluppo in oggetto, per un importo immateriale complessivamente pari a circa una decina di milioni di euro, prevalentemente garantito da garanzie reali".