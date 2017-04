Il sostituto ideale di Zlatan Ibrahimovic al Manchester United? Si tratterebbe di Robert Lewandowski, attaccante 28enne del Bayern Monaco. È quanto riporta il Sun, che apre alla pista del nazionale polacco qualora lo svedese ex Inter, Juve e Milan lasciasse i Red Devils, il cui contratto scade a fine stagione.



Lewandowski è stato definito dal tecnico Carlo Ancelotti tra i candidati alla vittoria del Pallone d’oro per la sua incisività. L’attaccante ha infatti segnato tra Bundes, Champions e nazionale ben 44 gol in stagione, e Mourinho apprezzerebbe molto il suo arrivo all’Old Trafford. Il problema potrebbe essere dato sia dalla volontà del giocatore che già si trova in un top club, sia dal prezzo, visto che non partirebbe per meno di 60 milioni di euro.