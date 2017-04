L'Everton le sta provando tutte per trattenere Ross Barkley. Sul centrocampista ci sono Arsenal, Tottenham e Manchester United e probabilmente il 23enne lacerà i Toffees a fine stagione.



Koeman, a quanto riporta il Mirror, era anche disposto ad aumentare notevolmente l'ingaggio di Barkley, ma i negoziati sono a un punto morto. Lo United tra tutte le pretendenti è quella in vantaggio con Mourinho che preme per avere il centrocampista.



Per l'Everton questa sessione estiva sengnerà una svolta. Perché se da un lato porterà milioni e milioni di euro nelle casse del club, dall'altro vedrà la partenza di quasi tutte le sue stelle.