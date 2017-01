Tante sono le curiosità prima di una sfida come Manchester United-Liverpool, che scatena soprattutto l'inventiva dei tabloid inglesi. Il Sun ha aperto infatti un gioco, a cui hanno partecipato alcuni esperti ed ex calciatori come ad esempio Alan Shearer. Obiettivo, stilare la peggior formazione di sempre, combinando i flop delle due squadre.



Ecco le loro scelte: Taibi (Utd); Pellegrino (Liv), Prunier (Utd), Traore (Liv), Degen (Liv); Djemba-Djemba (Utd), Diao (Liv), Poulsen (Liv); Nunez (Liv), Jovanovic (Liv), Bebe (Utd).



Tra gli undici scelti c'è, come si nota, anche un pizzico d'Italia: si parte da Taibi, la cui esperienza oltremanica è durata appena 4 partite; si prosegue con Prunier, difensore francese passato da Napoli nella stagione 1997-98 e abbandonato dopo 3 gare ufficiali; si conclude, infine, con Poulsen, centrocampista danese ricordato sia per il "diverbio" con Totti agli Europei, sia per l'esperienza fallimentare alla Juventus. Un destino che, a giudicare dalle opinioni degli esperti inglesi, si è ripetuto anche in terra inglese.