Dopo un inizio in salita, Jose Mourinho ha conquistato ottime prestazioni e il cuore delle persone, ma quanto durerà la sua esperienza al Manchester United? In un’intervista esclusiva rilasciata al Sun, il tecnico dei Red Devils ha parlato del suo futuro.



"Se il club mi vorrà a tenere per anni resterò – spiega Mourinho - ma dovremo essere entrambi soddisfatti. Non sono il tipo di persona che resta nella stessa squadra per 10 o 15 anni senza successi concreti. Per essere felice ho bisogno di vincere. In tutta onestà spero che le cose vadano per il meglio e di rimanere allo United per diversi anni”.