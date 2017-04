Le parole di Wayne Rooney rilasciate al Daily Star possono lasciare aperte molte interpretazioni. Se infatti da un lato ha affermato di voler rimanere in squadra, dall'altro non ha confermato che resterà al Manchester United, perchè tra volere e potere c'è un mare di mezzo.



"Non ho giocato quanto avrei voluto in questa stagione, ma era scritto - spiega il centravanti inglese - è stato bello per me scendere in campo e segnare al Burnley. Voglio rimanere in squadra. Questa situazione è normale quando ti avvicini agli ultimi anni di carriera. L'unica cosa che posso fare è lavorare sodo, e dimostrare non a me stesso bensì agli altri che si sbagliano e ho ancora tanto da dare, sto solo aspettando un'altra chance per giocare. Se resterò allo United anche la prossima stagione? Ho già risposto a febbraio. Ora sono concentrato sui Red Devils, l'obiettivo è vincere l'Europa League e portare la squadra tra le prime quattro".