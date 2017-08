Si ferma ai quarti di finale la corsa dell’Italia all’Universiade di Taipei. Al ‘Chang Gung University Stadium’ la squadra di Alessandro Musicco viene sconfitta con un altisonante 6-0 dal Giappone e abbandona le speranze di poter bissare il successo di due anni fa in Corea del Sud.



La partita dura all’incirca diciassette minuti, il tempo necessario al Giappone per portarsi

sul 3-0 approfittando del cartellino rosso molto severo sventolato all’indirizzo di Marco

Taino al primo minuto di gioco. In superiorità numerica, la nazionale nipponica archivia

così la pratica già nel primo tempo con la rete al 3’ di Koike, il raddoppio al 10’ di Kikuchi,

la doppietta di Morita e il gol di Toshima. La ripresa è una pura formalità e la rete di

Germain serve solo ad arrotondare il risultato.



La Nazionale Universitaria tornerà in campo domenica al New Taipei City Xinzhuang

Stadium (ore 19.30 locali, 13.30 italiane) per la semifinale dal 5° all’8° posto con l’Ucraina, mentre la sesta e ultima gara del torneo è in programma martedì 29 agosto. In semifinale il Giappone affronterà invece il Messico e la vincente si contenderà il titolo con una tra Uruguay e Francia.



Quarti di finale (25 agosto)

ITALIA-Giappone 0-6

Messico-Ucraina 2-0

Uruguay-Russia 1-0

Francia-Argentina 5-3 dcr



Semifinali (27 agosto)

Giappone-Messico (ore 19.30, 13.30 italiane - Hsinchu County Second Stadium)

Uruguay-Francia (ore 19.30, 13.30 italiane – Fu Jen Catholic University Stadium)



Semifinali dal 5° all’8° posto

ITALIA-Ucraina (ore 19.30, 13.30 italiane – New Taipei City Xinzhuang Stadium)

Argentina-Russia (ore 19.30, 13.30 italiane – Chang Gung University Stadium)



Finali (29 agosto)