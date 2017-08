Non supera l’esame di russo la Nazionale Universitaria, battuta 3-0 nel secondo incontro della 29ª edizione delle Universiadi di Taipei, ma ancora in corsa per la qualificazione ai quarti di finale grazie al successo all’esordio con gli Stati Uniti. Per il passaggio del turno sarà decisivo il match di mercoledì (ore 16.00 locali, le 10.00 italiane) con il Brasile, che nell’altro incontro del girone ha travolto gli USA (5-0) agguantando gli Azzurrini al secondo posto in classifica e portandosi in vantaggio nella differenza reti.



Si complicano così i piani della squadra guidata da Alessandro Musicco, costretta a

battere la nazionale verdeoro per poter continuare a cullare il sogno di bissare il trionfo

di due anni fa in Corea del Sud. A condizionare la sfida disputata sul terreno di gioco del

‘Hsinchu County Second Stadium’ è stata l’espulsione per doppia ammonizione al 28’ di

Davide Granziera, dopo che l’Italia nella prima mezzora aveva collezionato quattro

nitide palle gol. Un cartellino rosso severo quello sventolato all’indirizzo del centrale

difensivo azzurro, che ha consentito alla Russia di prendere in mano le redini del gioco

e di trovare con Sergeev in chiusura di tempo l’uno-due decisivo. Al 66’ Obolskii in

contropiede ha poi fissato il risultato sul 3-0 regalando alla sua squadra il pass per i

quarti con un turno di anticipo.



I Gironi delle Universiadi

Girone A: Cina Taipei, Irlanda, Francia, Messico

Girone B: Giappone, Uruguay, Canada, Malesia

Girone C: ITALIA, Brasile, Russia, USA

Girone D: Corea del Sud, Sudafrica, Ucraina, Argentina



Programma, risultati e classifica del Girone C

Prima giornata (18 agosto)

ITALIA-USA 2-0

Brasile-Russia 2-3

Seconda giornata (21 agosto)

ITALIA-Russia 0-3

Brasile-USA 5-0



Classifica: Russia 6 punti, Brasile e ITALIA 3, USA 0



Terza giornata (23 agosto)

ITALIA-Brasile (ore 16.00 locali, le 10.00 italiane - Chang Gung University Stadium)

Russia-USA