Dopo 1234 giorni d'assenza, il Milan torna a respirare l'aria delle notti europee: trasferta in Romania per i rossoneri, che allo Stadionul Municipal di Drobeta-Turnu Severin affrontano l'Universitatea Craiova nell'andata del preliminare di Europa League. Primo impegno ufficiale per la squadra di Montella, priva di tanti giocatori: Biglia e Bonucci fuori dalla lista Uefa, Calhanoglu, Romagnoli e Suso per motivi fisici, Bacca, Paletta e Sosa per questioni di mercato. Nonostante le defezioni, il Milan vuole portarsi subito avanti nel doppio confronto con la formazione di Mangia per assicurarsi il passaggio del turno e la partecipazione allo spareggio che si disputerà nella seconda metà di agosto. Inizia il cammino europeo per i rossoneri, questa sera la prima tappa: fischio d'inizio ore 20, su Calciomercato.com la diretta di Craiova-Milan (foto acmilan.com).